Беларус повали Финландия с гол в 1-вата минута

Беларус записа втора поредна победа в Лигата на нациите. Тимът се наложи с 1:0 над Финландия на неутрален терен в Будапеща и вече е втори в група 1 на Лига "С" със 7 точки, колкото имат и скандинавците.

Артьом Шуманский се разписа още в 1-вата минута и донесе успеха на Беларус. До почивката отборът на Виктор Гончаренко пропусна дузпа, но въпреки това удържа победата.

Като титуляри за Беларус започнаха двамата футболисти на ЦСКА - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Символичните домакини имаха късмета да поведат още в 14-тата секунда с гол на Артьом Шуманский. Нападателят на Акрон, който се разписа и при разгрома с 4:0 над Сан Марино преди няколко дни, отправи хубав изстрел и не остави шансове на вратаря на финландците Лукас Храдецки.

Беларусите продължиха да притискат съперника си и Ебонг шутира опасно, но ударът му беше блокиран. В 14-тата минута Шуманский беше фаулиран в наказателното поле и реферът отсъди дузпа, но Храдецки отрази изстрела на Захар Волков. Малко по-късно Адриан Сванбек от Финландия уцели гредата.

На почивката Гончаренко извърши две смени, като в игра се появиха Виталий Лисакович и Антон Ковальов. Неговит тим даде инциативата на финландците, но разчиташе на бързи контри. В 78-ата минута Кирил Печенин получи възможност да обстрелва Храдецки от статично положение, но топката попадна в стената.

В оставащото време беларусите се защитаваха самоотвержено и за първи път в историята си стигнаха до успех срещу Финландия.

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