Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България с първа победа! Ударно първо полувреме и супер голове-коментирайте с Алекс Колев
  1. Sportal.bg
  2. Шотландия

Словения обърна Шотландия на "Хемпдън Парк"

  • 6 окт 2026 | 23:52
  • 284
  • 0
Словения обърна Шотландия на "Хемпдън Парк"

Словения победи Шотландия за първи път в историята си, след като стигна до обрат и успех с 2:1 на "Хемпдън Парк". Така словенците се укрепиха на второто място в група В1, като имат три точки преднина пред "тартановата армия". Те имат нужда от една победа в мачовете през ноември, за да си осигурят място в плейофите за промоция в по-горната дивизия.

В 13-ата минута гостите имаха много добра възможност да поведат. Щурм бе изведен отляво, след което върна към Черин, но Хендри изчисти пред голлинията.

Райън Кристи даде преднина на Шотландия в 31-вата минута. Хендри засече с глава центриране на Бен Доук, но ударът му срещна гредата, след което топката стигна до Оливър Макбърни. Той не успя да я насочи във вратата, но асистира на Кристи, който с пета се разписа отблизо.

В 39-ата минута Словения можеше да изравни след пробив на Випотник. Точно когато той щеше да нанесе удар обаче, Робъртсън направи страхотен шпагат и блокира.

Няколко минути след началото на втората част Кристи имаше възможност да удвои, но Облак направи много добро спасяване.

Словения изравни в 57-ата минута, когато подаване на Щурм разсече отбраната на Шотландия, а Альоша Матко стигна до топката и стреля в левия ъгъл. Малко след това гостите бяха близо до това да стигнат до пълен обрат, след като Щурм бе изведен в чиста позиция, но стреля над вратата.

В 69-ата минута Матко отново прати топката във вратата на Гън, но попадението му бе отменено заради засада. Три минути след това пълният обрат стана факт. Матко влезе в наказателното поле отдясно и върна към Даниел Щурм, който от около седем метра се разписа за 1:2.

До края шотландците имаха две претенции за дузпи, които не бяха уважени, а Облак спаси удар на Бауи.

Така новият селекционер на Шотландия Себастиан Поконьоли загуби първите си два домакински мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 14456
  • 53
Фаворитите взеха своето в последния ден в Лигата на нациите

Фаворитите взеха своето в последния ден в Лигата на нациите

  • 6 окт 2026 | 23:38
  • 15723
  • 3
Един от най-актуалните нападатели в Европа обясни защо е отказал поканата на Клоп

Един от най-актуалните нападатели в Европа обясни защо е отказал поканата на Клоп

  • 6 окт 2026 | 21:37
  • 2585
  • 2
Пореден играч на Наполи се контузи

Пореден играч на Наполи се контузи

  • 6 окт 2026 | 21:35
  • 1795
  • 0
Хари Кейн изравни рекорда на Питър Шилтън

Хари Кейн изравни рекорда на Питър Шилтън

  • 6 окт 2026 | 21:31
  • 3434
  • 3
Бундеслигата се стреми към запазване на правилото "50+1"

Бундеслигата се стреми към запазване на правилото "50+1"

  • 6 окт 2026 | 21:27
  • 828
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 91779
  • 263
Рибарски: Видях жертвоготовност, но една победа не значи нищо без облик

Рибарски: Видях жертвоготовност, но една победа не значи нищо без облик

  • 7 окт 2026 | 00:02
  • 1178
  • 0
България U21 с горчив край на квалификациите

България U21 с горчив край на квалификациите

  • 6 окт 2026 | 21:15
  • 34726
  • 55
"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 14456
  • 53
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 10684
  • 21
Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

  • 6 окт 2026 | 21:45
  • 14822
  • 73