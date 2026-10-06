Словения обърна Шотландия на "Хемпдън Парк"

Словения победи Шотландия за първи път в историята си, след като стигна до обрат и успех с 2:1 на "Хемпдън Парк". Така словенците се укрепиха на второто място в група В1, като имат три точки преднина пред "тартановата армия". Те имат нужда от една победа в мачовете през ноември, за да си осигурят място в плейофите за промоция в по-горната дивизия.

В 13-ата минута гостите имаха много добра възможност да поведат. Щурм бе изведен отляво, след което върна към Черин, но Хендри изчисти пред голлинията.

Райън Кристи даде преднина на Шотландия в 31-вата минута. Хендри засече с глава центриране на Бен Доук, но ударът му срещна гредата, след което топката стигна до Оливър Макбърни. Той не успя да я насочи във вратата, но асистира на Кристи, който с пета се разписа отблизо.

В 39-ата минута Словения можеше да изравни след пробив на Випотник. Точно когато той щеше да нанесе удар обаче, Робъртсън направи страхотен шпагат и блокира.

Няколко минути след началото на втората част Кристи имаше възможност да удвои, но Облак направи много добро спасяване.

Словения изравни в 57-ата минута, когато подаване на Щурм разсече отбраната на Шотландия, а Альоша Матко стигна до топката и стреля в левия ъгъл. Малко след това гостите бяха близо до това да стигнат до пълен обрат, след като Щурм бе изведен в чиста позиция, но стреля над вратата.

В 69-ата минута Матко отново прати топката във вратата на Гън, но попадението му бе отменено заради засада. Три минути след това пълният обрат стана факт. Матко влезе в наказателното поле отдясно и върна към Даниел Щурм, който от около седем метра се разписа за 1:2.

До края шотландците имаха две претенции за дузпи, които не бяха уважени, а Облак спаси удар на Бауи.

Така новият селекционер на Шотландия Себастиан Поконьоли загуби първите си два домакински мача.

A surprise comeback for Slovenia who make it two defeats for Sebastien Pocognoli in his first four games in charge of Scotland ❌ https://t.co/kgtKdrkXiv — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 6, 2026

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Снимки: Imago