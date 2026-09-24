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  3. Обрат: БФС отложи Лудогорец II - Етър

Обрат: БФС отложи Лудогорец II - Етър

  • 24 сеп 2026 | 16:34
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Обрат: БФС отложи Лудогорец II - Етър

Срещата между дублиращия отбор на Лудогорец и Етър, която е заложена в програмата на XI кръг от Втора лига, беше отложена. За промяната съобщи сайтът на Българския футболен съюз. Във вчерашното комюнике на футболната централа относно решенията на Спортно-техническата комисия се казваше, че мачът остава по график.

БФС не уважи молба на Лудогорец за отлагане на мач
БФС не уважи молба на Лудогорец за отлагане на мач

"Предвид представени нови обстоятелства и със съгласие на двата клуба,  на основание чл. 20а, ал 8 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС, срещата от XI -ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК Лудогорец 1945 Рз и ФК Етър ВТ, по програма на 27.09/неделя/2026 год от 19.00 часа, се отлага", гласи последната информация на Футболния съюз.

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