Обрат: БФС отложи Лудогорец II - Етър

Срещата между дублиращия отбор на Лудогорец и Етър, която е заложена в програмата на XI кръг от Втора лига, беше отложена. За промяната съобщи сайтът на Българския футболен съюз. Във вчерашното комюнике на футболната централа относно решенията на Спортно-техническата комисия се казваше, че мачът остава по график.

БФС не уважи молба на Лудогорец за отлагане на мач

"Предвид представени нови обстоятелства и със съгласие на двата клуба, на основание чл. 20а, ал 8 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС, срещата от XI -ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ПФК Лудогорец 1945 Рз и ФК Етър ВТ, по програма на 27.09/неделя/2026 год от 19.00 часа, се отлага", гласи последната информация на Футболния съюз.

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