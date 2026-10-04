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Зидан планира промени за сблъсъка с Белгия

  • 4 окт 2026 | 19:28
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Зидан планира промени за сблъсъка с Белгия

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан разкри, че ще направи някои промени, когато отборът му се изправи срещу Белгия в понеделник в опит да запази лидерската си позиция в Група А1 на Лигата на нациите.

Първият мач на Зидан начело на тима на родна земя завърши наравно 1:1 срещу Италия на „Стад дьо Франс“ в петък. Белгия загуби с 0:1 от Франция в Брюксел, но реагира с победа с 3:0 над Турция и заема второто място в класирането с шест точки.

Килиан Мбапе отпада от състава заради проблем с коляното, получен по време на победата на Франция в Турция, а защитникът Дайо Упамекано е наказан след червен картон срещу Италия, така че Зидан отново ще трябва да разчита на дълбочината на състава си.

„Ще има промени, това е сигурно. Това е четвъртият ни мач и не можем просто да действаме безразборно“, каза Зидан на пресконференция. „Ще направим умни промени и преди всичко ще го сторим, за да бъдем конкурентоспособни.“

Зидан смята, че ротациите в състава създават чувство за сплотеност и същевременно поддържат фокуса на всички играчи с оглед на бъдещия избор на състав.

„Целта е да покажем, че всички сме ангажирани и че всички играчи са отдадени на този отбор, както и да демонстрираме, че във френския национален отбор има сериозна конкуренция“, каза той.

Зидан се наслаждава на новата си роля, след като замени Дидие Дешан – който бе начело на тима 14 години – веднага след Световното първенство.

„Винаги съм го усещал и ми харесва. Обичам да усещам това напрежение, наслаждавам му се“, каза Зидан.

„Но това, което обичам най-много, е самата работа – да бъда с играчите, с тази група; това е нещото, което ми носи удоволствие.“

„Изискванията са същите, но разликата е, че работата с националния отбор се отличава от тази на клубно ниво. Наслаждавах се на ежедневната работа и днес поемам различна роля, но желанието ми да работя в синхрон с екипа си не се е променило. Беше чудесно да прекарам 15 дни с играчите и изпитвам известно съжаление при мисълта, че този период приключва. Предстои ни още едно последно усилие, за да си тръгнем от лагера доволни.“

Белгия ще бъде без Кевин де Бройне и капитана Юри Тилеманс заради наказания. Зидан обаче знае, че отборът на Марк ван Бомел ще бъде поредното сериозно изпитание.

„Те играха много добре в първия мач срещу нас и ни създадоха тактически затруднения“, каза селекционерът на Франция. „Способни са на много неща. Срещу Турция създадоха проблеми на съперника, така че са силни както колективно, така и индивидуално.“

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Снимки: Gettyimages

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