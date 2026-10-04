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Алекс Грозданов със 7 точки за два гейма, Богданка би Хелм в контрола

  • 4 окт 2026 | 16:46
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Се завърна в игра за клуба си Богданка ЛУК (Люблин).

Вицешампионите победиха като гост Хелм с 3:2 (25:23, 25:20, 29:27, 23:25, 13:15) в контролна среща.

Богданка игра без европейските шампиони с Полша Вилфредо Леон, Марчин Коменда и Кевин Сасак, които получиха по-дълга почивка.

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Алекс Грозданов започна двубоя като титуляр и записа 7 точки (1 ас, 1 блок, 71% ефективност в атака - 5) за два гейма игра.

Миколай Савицки бе най-резултетен в мача с 27 точки (4 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака, 31% перфектно и 53% позитивно посрещане - +10).

Матеуш Малиновски добави още 14 точки (1 ас, 48% ефективност в атака - +6).

Новото попълнение в тима на Стефан Антига Ран Такахаши реализира 13 точки за 3 гейма.

Титус Новик бе най-резултатен за Хелм с 19 точки (1 ас, 7 блока).

Иранецът Аминхосейн Есфандиар добави 15 точки.

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