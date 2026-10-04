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Задава се нещо прекрасно!

  • 4 окт 2026 | 14:03
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Задава се нещо прекрасно!

Така може да се определи постът, който публикува бившата лекоатлетка, а сега спортна журналистка Карин Околие, в социалните си мрежи.

Карин Околие с пръстен на ръката и признание за голямата любов между нея и капитана на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов

Водещата на “В темпото на Кари” по Евронюз публикува много снимки заедно с капитана на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов и написа следното:

“Рано или късно намираш своя човек… или той те намира. Но няма по-голяма радост от това да се дочакате, да се осмелите да си се посветите. Увековечаваме си момента”.

Постът бе озвучен и със сърцераздирателната песен It's Our Love на Thee Sacred Souls.

Алекс Грозданов също публикува същия пост на стори в социалните си мрежи.

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