Задава се нещо прекрасно!

Задава се нещо прекрасно!

Така може да се определи постът, който публикува бившата лекоатлетка, а сега спортна журналистка Карин Околие, в социалните си мрежи.

Карин Околие с пръстен на ръката и признание за голямата любов между нея и капитана на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов

Водещата на “В темпото на Кари” по Евронюз публикува много снимки заедно с капитана на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов и написа следното:

“Рано или късно намираш своя човек… или той те намира. Но няма по-голяма радост от това да се дочакате, да се осмелите да си се посветите. Увековечаваме си момента”.

Постът бе озвучен и със сърцераздирателната песен It's Our Love на Thee Sacred Souls.

Алекс Грозданов също публикува същия пост на стори в социалните си мрежи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google