Левски завърши с победа в Гърция

Шампионите от Левски София завършиха успешно участието си на турнира "Флорина Къп" в Гърция.

В последния мач от надпреварата момчетата на Николай Желязков се наложиха над домакините от Ифестос с 3:1 (25:20, 23:25, 25:16, 25:18).

Най-резултатен за "сините" бе Кристиан Титрийски с 18 точки (4 блока, 4 аса), Светослав Иванов добави 16 точки. Добро включване направи и юношата Йоан Костадинов с 10 точки. Мачът завърши с 22 блокади в актива на шампионите.

Левски и ПАОК завършиха реми след технически проблем

В предходния двубой вчера вечерта Левски София завърши 2:2 с ПАОК. В този мач отново най-много точки отбеляза Титрийски - 20. Силно се включи и играещият като централен блокировач Димитър Пейчинов с 12 точки (3 блока).

Подготовката на отбора продължава с турнира "Мемориал Великана" идната седмица.

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