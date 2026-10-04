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Левски и ПАОК завършиха реми след технически проблем

  • 4 окт 2026 | 15:13
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Левски и ПАОК завършиха реми след технически проблем

Шампионът на България Левски София записа равенство с ПАОК на предсезонния турнир в гръцкия град Флорина. Двата отбора приключиха при 2:2 (25:23, 20:25, 22:25, 25:19), без да играят решителен пети гейм. Решението бе взето след технически проблем.

Срещата продължи 1 час и 38 минути.

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Най-резултатен за Левски срещу ПАОК беше Кристиян Титрийски с 20 точки – 18 от атака и 2 аса. Гордан Люцканов добави 14. Димитър Пейчинов добави 12 точки (4 аса и 3 блокади).

Днес "сините" трябва да срещнат домакините от Ифестос.

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