Петър Кюмюрджиев: Бяха по-добри

Марица (Милево) се наложи с 4:2 у дома над едноименния тим на Созопол. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) победи Созопол

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на созополския тим коментира пред клубния сайт.

“Напълно заслужена победа за Марица Милево. Не играхме това, което трябваше и което можем. Защото в други мачове показахме, че имаме потенциал, но днес бяхме далеч от нашето лице. Взимаме си нужните поуки от този мач, защото има какво да подобрим в представянето си. Сега бързо ще трябва да се възстановим, защото в сряда играем за купата на Аматьорската лига, а след това през уикенда приемаме лидера Крумовград”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google