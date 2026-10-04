От какво се нуждае Солберг, за да стане шампион в последния ден на сезона?

До края на сезона в Световния рали шампионат (WRC) остават само 61.62 състезателни километра, които ще бъдат разделени в четири етапа и ще определят съдбата на световната титла.

Двамата водещи претенденти в спора за короната са Елфин Еванс и Оливър Солберг, като Еванс се движи на петото място в рали „Сардиния“, а Солберг води преди финалния ден на надпреварата. При това класиране шведът стопява цели 15 точки от своето изоставане и се доближава на 6 пункта от Еванс, който е лидер в генералното класиране.

Солберг води в Сардиния, Еванс пак отиде пети

Ако двамата запазят позициите си до края на рали „Сардиния“, тогава Солберг ще трябва да спечели с поне 6 точки повече от неделното класиране, за да стане шампион. В случай, че Еванс и Солберг завършат сезона с равен актив, титлата ще бъде за шведа, който ще има една победа повече (3 срещу 2).

В битката за титлата математически е и Сами Паяри, който заема третото място в рали „Сардиния“. Финландецът обаче е с най-малки шансове да стане шампион, тъй като ще се нуждае както от издънка на Солберг, така и от много слабо представяне на Еванс в неделните етапи.

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Финалният ден на рали „Сардиния“ стартира в 9:31 часа българско време с първото минаването на дългата 23.72 км „Осило – Тергу“. В 11:05 часа е предвидена и „Сасари – Арджентиера 1“ (7.10 км), след което двете отсечки ще бъдат повторени съответно от 12:43 и 15:15 часа.

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Снимки: Imago