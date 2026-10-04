Куче разсмя феновете на "Тоше Проески Арена" на фона на плачевната македонска игра

Северна Македония направи пореден слаб мач и се закотви на дъното в групата си в Лигата на нациите след нова загуба с 0:2 при домакинството на Шотландия.



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Все пак покрай сълзите от поредната постна продукция на любимците си, феновете на "Тоше Проески Арена" имаха и поводи за смях.

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В хода на двубоя на терена се появи куче, което прекъсна играта и известно време фокусът върху четириногото бе измести случващото се на терена.

A pitch invader interrupts North Macedonia v Scotland 🐕 pic.twitter.com/JExkl5Bcuy — Anthony Brown (@anthonyabrown) October 3, 2026

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