"Национали 94" с голям жест към столична болница

Героите от САЩ'94 дариха животоспасяваща болнична апаратура. От Фондация "Национали 94" набавиха необходимите средства за закупуването на първата по рода си в България техника за следене на хемодинамичните показатели.

Апаратурата бе дарена на Реанимацията на болница "Токуда". Именно там докторите се бориха за живота на неповторимия Борислав Михайлов.

Капитанът на "златните" ни момчета си отиде от този свят в началото на годината след четиримесечен престой в болница. В присъствието на неговия син - Николай, Христо Стоичков, Красимир Балъков и Пламен Николов отделението получи единствения по рода си у нас доплеров монитор.

Фондация "Национали 94" ще връчи медицинска апаратура на болница "Токуда"

“Искаме с покупката на тази апаратура да дадем възможност за възстановяване на други, които да имат по-голям късмет от нашия капитан - Боби", сподели Красимир Балъков. Христо Стоичков благодари на докторите за ежедневната и неуморна грижа за нуждаещите се, определяйки ги за "истинските герои".

"Ние постигнахме много на терена, но вие сте истинските герои. Боби винаги казваше “да”. Затова за нас думичката “да” е много важна. И приемаме тази стъпка напред и кауза, както той толкова години ни водеше напред", заяви Стоичков.

През сълзи Пламен Николов, заемащ ролята на председател на фондацията след кончината на Борислав Михайлов, благодари на докторите. "Ирония на съдбата... както в онзи последен мач с Швеция, така и сега го смених... Извинявайте, емоционален съм. Ние се стремим да помагаме на хората чрез тези дарения и ще продължим да го правим, защото това е каузата на нашата фондация. Благодаря на докторите и обещавам, че този сертификат за дарение няма да бъде последен", каза Николов.

Николай Михайлов изрази надежда, че новата апаратура ще осигури нужната помощ на докторите в борбата за човешки животи. "Благодарен съм на хората тук, които се грижеха за баща ми. Когато влезеш тук виждаш с какво се борят. Искам да благодаря на фондацията за закупената апаратура, защото със сигурност ще бъде от помощ. Дай Боже докторите да спасяват още много човешки животи", сподели Михайлов.

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