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Джесика Пегула с предложение за късните мачове на US Open

  • 3 окт 2026 | 05:57
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Джесика Пегула с предложение за късните мачове на US Open

Дискусията около късните мачове на Откритото първенство на САЩ навлезе в нова фаза след историческия четвъртфинален сблъсък между Бен Шелтън и Карлос Алкарас. Мачът между двамата започна след 23:00 часа местно време и приключи в 3:33 сутринта след 4 часа и 28 минути битка, завършила с победа за Шелтън с 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7). Това се превърна в най-късно завършилия двубой в цялата 145-годишна история на US Open, подобрявайки предишния рекорд от 2:50 сутринта между Алкарас и Яник Синер през 2022 година.

В този контекст световната номер 3 Джесика Пегула даде конкретно предложение за оптимизиране на графика в Ню Йорк. Американката предлага организаторите да използват и втория по големина корт – стадион „Луис Армстронг“ – за част от четвъртфиналните двубои, вместо всички ключови срещи да се трупат на основния корт „Артър Аш“. Според нея паралелното насрочване на мачове на двата големи стадиона ще предотврати натрупването на закъснения в дневните сесии, което неизбежно изтласква вечерните двубои в малките часове на нощта.

Пегула познава добре условията на корт „Луис Армстронг“, където си осигури място на четвъртфиналите след победа с 6-3, 6-4 над Сорана Кърстя, след като спечели първите 13 точки в мача. В същото време нейната сънародничка и следваща съперничка Ема Наваро игра своя осминафинал на „Артър Аш“ в късната вечерна сесия. Като председател на Съвета по архитектура на тура на WTA, Пегула активно участва в дискусиите за натовареността на календара, физическото възстановяване и опазването на здравето на състезателите.

Поредицата от среднощни мачове на тазгодишния турнир – включително двубоят между Винъс Уилямс и София Кенин, който започна в 00:13 часа и завърши в 2:01 сутринта – предизвика сериозни критики. Легендата Мартина Навратилова определи графика като „неустойчив“ и призова за спешни промени вечерните сесии да не преминават границата на разумното. Докато телевизионните оператори и феновете се наслаждават на нощната драма в Ню Йорк, за играчите остава огромното предизвикателство да се възстановят физически и психически за следващите си срещи.

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Снимки: Gettyimages

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