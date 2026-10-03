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Храненето и хранителните добавки: Новият фокус, който изведе Бен Шелтън до първия му финал от Шлема

  • 3 окт 2026 | 20:36
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Храненето и хранителните добавки: Новият фокус, който изведе Бен Шелтън до първия му финал от Шлема

Пътят до финал в Големия шлем изисква пълно себераздаване, а за Бен Шелтън Откритото първенство на САЩ през 2026 година се превърна в истинско изпитание за физическата му издръжливост. Младата американска звезда успя да достигне до първия си финал от Големия шлем след маратонски победи над световни имена, включително драматичен петсетов успех срещу Карлос Алкарас на четвъртфиналите и победи над Франсис Тиафо на полуфиналите.

За да поддържа високо ниво в шестия и седмия мач от турнир от Шлема, където умората и физическото напрежение достигат връхни точки, Шелтън свързва ключовото подобрение в играта си с новия си фокус върху храненето и правилното използване на хранителни добавки. По думите му, прецизно планираният режим му е дал нужната енергия да издържи на тежките нощни двубои и да запази физическа стабилност срещу най-добрите играчи в света.

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В решителния двубой за титлата на „Артър Аш“ Шелтън се изправи срещу Александър Зверев. Въпреки че подкрепата на публиката в Ню Йорк бе изцяло на страната на американеца, германецът наложи надмощие и спечели с 6-3, 7-6 (7-2), 5-7, 6-2. Въпреки загубата, достигането до финала потвърди огромния напредък на Шелтън и умението му да поддържа физическа конкурентоспособност на най-високо равнище.

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Непрекъснатото натоварване в тенис календара обаче бързо взе своя дан. Непосредствено след изтощителната седмица в Ню Йорк и последвалите ангажименти за Купа „Дейвис“, Шелтън официално потвърди, че се оттегля от турнира Japan Open в Токио – надпреварата, където през 2023 година той спечели първата си ATP титла.

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Американецът обяви решението си в социалните мрежи, като посочи физическото изтощение като основна причина за почивката. Очаква се Шелтън да се завърне на корта за турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, давайки си необходимото време за пълно възстановяване преди финалния етап от сезона.

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