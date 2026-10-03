Джокович: Няма да кажа какво ми е, но се мъча отдавна

Новак Джокович разказа за физическото си състояние, след като се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Китай в Пекин. Сърбинът разкри, че здравословни проблеми са превърнали голяма част от сезон 2026 в сериозно изпитание за него.

Той преодоля съпротивата на Бу Юнчаокете в три сета за два часа и 51 минути, за да запази безупречния си баланс на турнира от категория ATP 500, където е шесткратен шампион.

„Истината е, че тази година ми беше много, много трудно заради няколко конкретни проблема, с които се сблъсквам“, каза Джокович на пресконференцията след мача. „Просто се опитвам да намеря различни начини поне да се приведа в достатъчно добро физическо и здравословно състояние, за да изляза на корта и да се състезавам с играча от другата страна на мрежата. Ако той ме победи, ако е по-добър — чудесно.

В повечето мачове и турнири, в които участвах тази година, изпитвах наистина много сериозни физически затруднения. Това няма нищо общо с издръжливостта. Хората бъркат двете неща. Не става дума за издръжливост. Нещо друго е. По-скоро е свързано със здравето. Не искам да разкривам какво е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема. Понякога нещата се получават по-добре, понякога — не.“

Думите на Джокович хвърлиха светлина върху физическите трудности, с които се бори през 2026 година. Най-добрият резултат на бившия №1 в света през сезона дойде на Откритото първенство на Австралия, където той победи Яник Синер на полуфиналите, преди да отстъпи на Карлос Алкарас във финала. Джокович пристигна в Пекин след загуби още в първите си мачове на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати и на US Open. В китайската столица обаче той отново намери пътя към победите, като се наложи и над Нуно Боржеш.

39-годишният сърбин вече има 31 победи и нито една загуба на Откритото първенство на Китай и стана най-възрастният четвъртфиналист в турнир от категория ATP 500 от създаването на сериите през 2009 година. За Джокович залогът е голям и отвъд надпреварата в Пекин. Той е 12-и в актуалната годишна класация за Торино и все още не си е осигурил участие във Финалите на ATP, където е рекордьор със седем титли. Участието в престижния заключителен турнир за сезона остава цел за сърбина.

„В момента все още не съм се класирал за Торино“, каза Джокович. „Тази година бих искал да играя, ако се класирам.“

На четвъртфиналите в Пекин Джокович може да се изправи срещу Александър Зверев. Преди това германецът ще играе срещу Шан Дзюнчън в събота. Зверев изостава с 5–9 победи в преките двубои със сърбина. Джокович спечели последната им среща на „Ролан Гарос“ през 2025 година.

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