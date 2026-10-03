Какво му трябва на Зверев, за да изпревари Синер като номер 1

Александър Зверев се стреми да оглави световната ранглиста на ATP. Германецът, който води по брой победи през сезона с 57, може да съкрати още повече изоставането си от Яник Синер тази седмица на турнира в Пекин, където е поставен под №1.

Зверев може да стане световен №1 още след „Мастърс“ турнира в Шанхай. Ако спечели титлата в Пекин, а след това триумфира и в надпреварата от сериите „Мастърс“, щеше е необходимо Синер да отпадне преди четвъртия кръг в Шанхай, за да има промяна на върха в ранглистата.

Яник Синер се оттегли от "Мастърс"-а в Шанхай

Синер обаче се отказа от участие в Шанхай и се извади от уравнението, но все още за Зверев е необходим забележителен поход към две поредни титли в азиатската страна.

„Мисля, че това е цел за всеки“, каза Зверев за достигането до първото място на пресконференцията си преди началото на турнира в Пекин. „В началото на сезона всички очакваха тази битка да бъде между Карлос и Яник, така че съм много доволен, че и аз съм сред претендентите.“

Зверев си осигури дуел с Джокович в Пекин

29-годишният Зверев се стреми да стане 30-ият тенисист, оглавил световната ранглиста в историята на ATP. Синер се изкачи за първи път на върха през юни 2024 година и е прекарал общо 91 седмици като №1. Сега Зверев вече усеща колко близо е до върха в тениса, но роденият в Хамбург състезател остава съсредоточен върху непосредствената си задача.

„Донякъде мисля за това“, призна носителят на 26 титли от турнири на ATP, който през този сезон спечели първия си трофей от Големия шлем на „Ролан Гарос“, а след това добави към колекцията си и титлата от US Open. „Единственото, което мога да контролирам, е да играя добър тенис, да се представям добре на корта, да се старая да се чувствам добре на него и да правя всичко по силите си, за да се подготвя да играя добър тенис. Всичко останало ще си дойде на мястото.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google