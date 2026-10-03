Зверев си осигури дуел с Джокович в Пекин

Александър Зверев изигра поредния си силен мач през 2026-а турнира от категория АТР 500 в Китай. Германецът разгроми надеждата на домакините Шан Дзюнчън с 6:0, 6:3 и си осигури четвъртфинален сблъсък с Новак Джокович.

Макар Шан, който пропусна четири месеца от сезона заради проблеми с физическото си състояние, на моменти да изпитваше видими затруднения в двубоя от втория кръг, Зверев беше безпощаден, както обикновено. Под затворения покрив в Пекин водачът в схемата наниза девет аса и загуби само три от 28-те точки, разиграни на първия му сервис. Така той си уреди среща с шесткратния шампион Джокович.

Джокович има безупречен баланс от 31 победи и нито една загуба на турнира от категория ATP 500, но тази серия ще бъде подложена на изпитание срещу тенисиста с най-много победи в ATP тура през 2026 година. Световният №2 Зверев вече има 58 победи и 14 загуби през сезона, в който спечели първите си две титли от Големия шлем — на „Ролан Гарос“ и US Open, и оглави годишната ранглиста за Торино.

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Стремежът на 29-годишния германец за първи път да завърши годината като №1 в света сега ще премине през едно от най-сериозните си изпитания — среща с Джокович, който е спечелил девет от 14-те им преки двубоя. Последната им среща беше на „Ролан Гарос“ миналата година, когато сърбинът надделя в четири сета.

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„Утре ме очаква много труден съперник, но очаквам с нетърпение и подобни предизвикателства“, каза Зверев. „Вълнувам се. Това е един от любимите му кортове, той никога не е губил тук. Разбира се, ще направя всичко по силите си, за да го затрудня, да се боря и, надявам се, да спечеля.“

С победата си за 55 минути над 21-годишния Шан Зверев подобри баланса си срещу левичари на 48 победи и само една загуба в последните си 49 такива двубоя. Общият баланс на германеца срещу левичари вече е 92 победи и 19 загуби, което му отрежда третото най-добро постижение срещу тях в Откритата ера.

Зверев достигна шестия си четвъртфинал в Пекин и стана четвъртият тенисист, класирал се за тази фаза поне шест пъти, след Джокович (7), Рафаел Надал (7) и Джон Иснър (6). В предишния си мач в петък вечер Джокович се нуждаеше от три сета, за да преодолее Бу Юнчаокете.

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