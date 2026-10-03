Александър Донски с вицешампионска титла в Порто

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Печонка (Полша), които са поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха на финала пред Стефан Латинович (Сърбия) и Мили Поличак (Хърватия) с 3:6, 4:6 за 62 минути на корта.

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Донски и Печонка изостанаха с 0:3 и загубиха първия сет. Във втората част те допуснаха пробив в петия гейм, който беше достатъчен на съперниците им, за да триумфират.

Българинът заработи 75 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която през тази седмица заема 84-тото място, както и 2610 евро от наградния фонд на надпреварата.

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Снимки: Sportal.bg