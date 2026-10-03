Калоян Шиков с отлично представяне в Истанбул

Калоян Шиков завърши на трето място на сингъл и стана вицешампион на двойки при юношите на турнира по тенис от категория J200 на World Tennis Tour Juniors в Истанбул (Турция).

Поставеният под номер 2 при юношите Шиков отстъпи в драматичен полуфинал с 6:3, 6:7(3), 4:6 на четвъртия в схемата Феликс Разер (Австрия). Българинът имаше преднина от сет и 5:2 във втория, но допусна обрат и завърши на трето място в турнира.

Иван Иванов с престижна тренировка с легендата Анди Мъри в академията на Рафа Надал

Преди този мач Шиков постигна четири поредни победи без загубен сет, като в първите си четири срещи загуби само 11 гейма.

На полуфиналите на двойки Калоян Шиков и Скендер Нсаири (Тунис), поставени под номер 1, победиха със 7:5, 2:6, 10:8 руснаците Евгений Кафелников и Александър Куницин. Българинът и неговият партньор обаче не излязоха за финала заради ангажимент на Нсаири.

Ния Синчанова отива на "Малките асове" след шест победи без загубен сет

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg