Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Калоян Шиков с отлично представяне в Истанбул

  • 3 окт 2026 | 20:05
  • 217
  • 0
Калоян Шиков с отлично представяне в Истанбул

Калоян Шиков завърши на трето място на сингъл и стана вицешампион на двойки при юношите на турнира по тенис от категория J200 на World Tennis Tour Juniors в Истанбул (Турция).

Поставеният под номер 2 при юношите Шиков отстъпи в драматичен полуфинал с 6:3, 6:7(3), 4:6 на четвъртия в схемата Феликс Разер (Австрия). Българинът имаше преднина от сет и 5:2 във втория, но допусна обрат и завърши на трето място в турнира.

Иван Иванов с престижна тренировка с легендата Анди Мъри в академията на Рафа Надал
Иван Иванов с престижна тренировка с легендата Анди Мъри в академията на Рафа Надал

Преди този мач Шиков постигна четири поредни победи без загубен сет, като в първите си четири срещи загуби само 11 гейма.

На полуфиналите на двойки Калоян Шиков и Скендер Нсаири (Тунис), поставени под номер 1, победиха със 7:5, 2:6, 10:8 руснаците Евгений Кафелников и Александър Куницин. Българинът и неговият партньор обаче не излязоха за финала заради ангажимент на Нсаири.

Ния Синчанова отива на "Малките асове" след шест победи без загубен сет
Ния Синчанова отива на "Малките асове" след шест победи без загубен сет
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Зверев си осигури дуел с Джокович в Пекин

Зверев си осигури дуел с Джокович в Пекин

  • 3 окт 2026 | 15:47
  • 1227
  • 0
Де Минор и Рубльов ще се борят до край за Финалите на АТР

Де Минор и Рубльов ще се борят до край за Финалите на АТР

  • 3 окт 2026 | 15:23
  • 650
  • 0
Яник Синер се оттегли от "Мастърс"-а в Шанхай

Яник Синер се оттегли от "Мастърс"-а в Шанхай

  • 3 окт 2026 | 13:52
  • 767
  • 0
Джокович: Няма да кажа какво ми е, но се мъча отдавна

Джокович: Няма да кажа какво ми е, но се мъча отдавна

  • 3 окт 2026 | 11:59
  • 2839
  • 1
Алкарас спаси четири сетбола и прегази Арналди в Токио

Алкарас спаси четири сетбола и прегази Арналди в Токио

  • 3 окт 2026 | 09:43
  • 1590
  • 0
Кори Гоф се класира за третия кръг в Пекин след трисетова битка срещу Мария Осорио

Кори Гоф се класира за третия кръг в Пекин след трисетова битка срещу Мария Осорио

  • 3 окт 2026 | 09:18
  • 918
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исландия 3:0 България, блестящ Наумов спаси дузпа

Исландия 3:0 България, блестящ Наумов спаси дузпа

  • 3 окт 2026 | 20:45
  • 49433
  • 353
Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 20683
  • 13
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 10525
  • 12
Хърватия 0:7 Англия, Морган Роджърс със седмия гол

Хърватия 0:7 Англия, Морган Роджърс със седмия гол

  • 3 окт 2026 | 20:16
  • 8254
  • 23
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 25973
  • 17
Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

  • 3 окт 2026 | 12:48
  • 13930
  • 119