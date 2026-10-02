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Иван Иванов с престижна тренировка с легендата Анди Мъри в академията на Рафа Надал

  • 2 окт 2026 | 23:40
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Иван Иванов с престижна тренировка с легендата Анди Мъри в академията на Рафа Надал

Голямата надежда на българския тенис Иван Иванов проведе изключително престижна съвместна тренировка с трикратния шампион от Големия шлем сър Анди Мъри. Заниманието се състоя на кортовете на „Rafa Nadal Academy“ в Манакор (Майорка), където 17-годишният българин се подготвя от четири години.

Британецът е на посещение в академията по повод специалното шоу „Rafa Nadal Academy Slam“, което ще отбележи 10-годишнината на комплекса този уикенд, като Мъри и Рафаел Надал ще влязат в ролята на капитани на два демонстративни отбора. Легендарният шотландец използва възможността, за да тества уменията на най-обещаващия млад състезател в школата.

Веднага след края на интензивната тренировка двамата проведоха кратък и изключително любопитен разговор, насочен към родната звезда Григор Димитров. Мъри попита младока дали познава първата ни ракета, на което Иванов отговори с огромен респект:

„Да, играхме заедно за Купа „Дейвис“ преди 2-3 седмици. Научих много от него. Той е изключително добър човек, всички го обичат и дава страхотни съвети.“

Пред бившия №1 в света Иван Иванов разкри също, че това са неговите последни месеци в академията на Надал, като вече официално е преустановил участията си при юношите. Решението за ранен преход към мъжкия професионален тенис е напълно логично, след като през изминалия сезон българинът сътвори абсолютна история. Той спечели юношеските титли на „Уимбълдън“ и US Open в рамките на една година, донасяйки първи трофей от Ол Ингланд Клъб за испанската школа, и завърши годината като №1 в световната ранглиста за юноши.

Тренировката с легенда от калибъра на Анди Мъри е поредното признание за огромния потенциал на Иванов, на когото специалистите предричат бляскаво бъдеще при мъжете

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