Де Минор и Рубльов ще се борят до край за Финалите на АТР

Алекс де Минор и Андрей Рубльов показаха готовност да се борят докрай за място на четвъртфиналите в събота на Откритото първенство на Китай в Пекин. Двамата извоюваха трисетови победи на твърдите кортове на турнира от категория ATP 500, за да се класират сред последните осем и едновременно с това да подобрят шансовете си за силен завършек на сезона и участие във Финалите на ATP. Десетият в световната ранглиста Де Минор надделя над Кентен Алис с 3:6, 7:6(5), 7:5. Австралиецът навакса изоставане от 3:5 във втория сет, а след това спечели драматичната трета част, в която първоначално не успя да затвори мача на свой сервис при 5:4 и 40:0.

„Мислех си: „Нека не позволявам това да ми повлияе“. Това беше основното“, каза Де Минор на пресконференцията след мача, попитан за пропуснатите мачболи при 5:4. „Разбира се, щеше да ми се иска да приключа двубоя още тогава. В тези моменти взех някои спорни решения. Най-добрият подход е просто да си дадеш още един шанс. Щях да се чувствам много, много по-зле, ако бях позволил този гейм да ми повлияе, да ме вкара в лошо настроение и изведнъж да определя развоя на следващите два гейма. Бяхме в прекалено решаващ момент от мача, за да се връщам постоянно към случилото се. Радвам се, че веднага се съвзех. Изиграх страхотен гейм и пробих. Поучих се от грешките си и си свърших работата.“

Де Минор, който в момента е 11-ти в годишната ранглиста за Торино, преследва трето поредно участие във Финалите на ATP. Тази година турнирът ще се проведе от 15 до 22 ноември в „Иналпи Арена“ в Торино. Следващото му изпитание в Пекин е четвъртфинал срещу Рубльов, който има по-малки шансове за класиране с 18-ото си място в годишната ранглиста, но изглежда навлиза във форма по време на азиатските турнири.

След като по-рано тази седмица достигна финала в Хангджоу, където загуби от Даниил Медведев, в събота Рубльов се класира за трети път на четвъртфиналите в Пекин, побеждавайки Роман Сафиулин с 6:2, 3:6, 6:4. Балансът в преките срещи между 27-годишния Де Минор и 28-годишния Рубльов е равен — 4:4. Руснакът спаси мачбол, преди да спечели последния им двубой в Доха през февруари 2025 година.

Медведев също се класира сред последните осем в Пекин в събота, след като надделя над Ян-Ленард Щруф с 6:4, 6:3. Поставеният под №3 реализира три от деветте си възможности за пробив, с което удължи победната си серия на шест мача и увеличи преднината си в преките срещи с Щруф на 9:2.

Медведев, който заема осмото място в годишната ранглиста, ще се опита да подобри още повече шансовете си за класиране в Торино в неделя, когато ще се изправи срещу поставения под №8 Якуб Меншик или Франсиско Серундоло в спор за място на полуфиналите в Пекин.

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