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Над 100 участници в турнира за Купа България по спортна стрелба

  • 30 сеп 2026 | 14:06
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Над 100 участници в турнира за Купа България по спортна стрелба

Над 100 състезатели ще вземат участие в Купа България по спортна стрелба с пневматично и малокалибрено оръжие.

Турнирът ще се проведе на стрелкови комплекс „Гео Милев“ в София от 1 - ви до 3 - ти октомври и ще събере най-добрите български състезатели.

Надпреварата е за мъже и жени в дисциплините с пушка и пистолет, като на огневия рубеж ще застанат и водещите национални състезатели.

Най-интересните моменти от турнира ще бъдат в петък и събота, когато от сутринта – от 9:00 часа, до късния следобед ще се проведат състезанията във всички дисциплини.

Входът за публика е свободен.

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