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Бивш бразилски национал с остри критики и разказ от кухнята на Ман Юнайтед

  • 3 окт 2026 | 16:48
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Бивш бразилски национал с остри критики и разказ от кухнята на Ман Юнайтед

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Фред отправи остри критики към Ерик тен Хаг, с когото работиха заедно на "Олд Трафорд", като го обвини, че не е умеел да управлява съблекалнята и често е влизал в конфликти с футболистите. Бразилецът призна тактическите качества на нидерландеца, но заяви, че отношенията му с играчите са били сериозен проблем.

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„Тен Хаг беше много добър тактически, но с групата беше ужасен. Караше се с всички. Спореше с мен, с Кристиано Роналдо, с Каземиро, с Маркъс Рашфорд. Не ме пускаше да играя и понякога ситуацията ставаше доста напрегната“, разказа Фред. Той обвини бившия си наставник и в пристрастие към нидерландските футболисти: „При Тен Хаг играеха само неговите сънародници. Той създаваше затворени групички. Но тактически беше един от най-добрите треньори, с които съм работил.“

Фред коментира и конфликта между Тен Хаг и Роналдо, който напусна Манчестър Юнайтед през ноември 2022 г. след публичен сблъсък с мениджъра. Според бразилеца напрежението се засилило, след като португалецът загубил мястото си сред титулярите. За разлика от Тен Хаг, Фред похвали Оле Гунар Солскяер за умението му да сплотява състава. „Той беше добър в работата с групата и обединяваше отбора“, заяви халфът, който напусна „Олд Трафорд“ през 2023 г., а в момента играе за Атлетико Минейро.

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Снимки: Gettyimages

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