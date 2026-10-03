Тейлър Таунсенд претърпя спешна операция и се оттегли от турнира в Гуадалахара

Американската тенисистка Тейлър Таунсенд бе принудена неочаквано да се оттегли от турнира от категория WTA 500 в Гуадалахара поради спешна хирургическа интервенция. Драматичният обрат идва броени дни след като 30-годишната състезателка преживя един от най-великите моменти в кариерата си, спечелвайки титлата на двойки на Откритото първенство на САЩ заедно с чехкинята Катерина Синякова.

Само преди седмица Таунсенд и Синякова триумфираха на „Артър Аш Стейдиъм“ в Ню Йорк след обрат с 5:7, 6:0, 6:2 срещу Ашлин Крюгер и Робин Монтгомъри, оформяйки своя кариерен Голям шлем при женските двойки. Американката записа и силно представяне на единично, достигайки до четвъртия кръг на US Open, където бе спряна от световната номер 1 Арина Сабаленка.

След триумфа си в Ню Йорк, Таунсенд замина за Мексико и започна участието си в Гуадалахара с победа на единично над Татяна Мария с 6:7, 6:3, 6:2. Тя трябваше да излезе във втория кръг срещу първата поставена в схемата Марта Костюк, но мачът така и не се състоя поради внезапно възникналия здравословен проблем.

Таунсенд потвърди новината в социалните си мрежи, споделяйки и официално изявление чрез организаторите на турнира. „Здравейте на всички. Веднага след постигането на първия ми кариерен Голям шлем на US Open, бях толкова развълнувана да играя пред всички вас в Гуадалахара. Поради спешна операция съм принудена да се оттегля от турнира и това разбива сърцето ми“, сподели тенисистката.

Въпреки тежкия момент, Таунсенд запазва позитивизъм и заяви уверено: „Очаквам с нетърпение да се върна тук догодина, за да се видя с всички вас — най-страхотните тенис фенове. Viva Mexico!“

За момента точните медицински причини за спешната интервенция, както и продължителността на периода за възстановяване и отсъствие от корта, остават напълно неизвестни. Остава неясно дали Таунсенд ще успее да се завърне в игра до края на настоящия сезон, включително за финалите на WTA в края на годината, за които тя и Синякова вече си осигуриха класиране.

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