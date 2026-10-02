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Рилски спортист се наложи над Берое в контролна среща

  • 2 окт 2026 | 20:44
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Рилски спортист се наложи над Берое в контролна среща

Рилски спортист победи Берое с 98:90 в контролна среща между мъжките баскетболни тимове на двата клуба, играна в Стара Загора. Двубоят бе последна проверка за двата отбора преди началото на новия сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ). Двата тима изиграха равностоен двубой, а резултатът на полувремето бе 45:45.

Берое изигра седем контролни срещи в подготовката си за новия сезон. В тях баскетболистите на даниел Клечков записаха победи над Шумен, ЦСКА, Спартак (Плевен) и Черно море, като загубиха от Ямбол, Локомотив (Пловдив) и Рилски спортист, които от своя страна спечелиха всички свои контроли.

Новият сезон в НБЛ започва на 11 октомври. В първия кръг Берое ще се изправи срещу Ботев Академик, а Рилски спортист ще играе с Ямбол.

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