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Балкан и Черно море сблъскват сили във финала за Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 07:30
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Балкан и Черно море сблъскват сили във финала за Суперкупата на България

Новият баскетболен сезон у нас стартира официално с голямо шоу за феновете — финала за Суперкупата на България. Един срещу друг излизат отборите на Балкан и Черно море, а арена на този вълнуващ сблъсък за първия трофей за годината ще бъде залата "Арена Ботевград". Срещата е насрочена за 3 октомври 2026 г. от 16:00 часа.

Двата тима се изправят в директен спор за трофея, който традиционно открива състезателната кампания в българския баскетбол. Финалът противопоставяшампиона срещу носителя на Купата на България. Балкан, който разчита и на домакинското предимство в своята зала в Ботевград, ще търси летящ старт на кампанията пред своите привърженици.

Ботевградчани вече имаха възможност да премерят сили с сериозни съперници в Европа от началото на кампанията. На 30 септември Балкан взе участие в двубой от Еврокупата срещу немския Рациофарм Улм, отстъпвайки с 84:98. В подготвителните контроли преди това тимът се изправи срещу елитни съперници като Ираклис (77:84), Фенербахче (66:102) и Апоел Тел Авив (70:75), натрупвайки ценен международен опит.

От своя страна Черно море провеждаше своята лятна подготовка на родна сцена, като сред последните проверки на варненци бе контролата срещу Шумен (65:89) през септември.

Съперничеството между Балкан и Черно море има богата история, а последните им срещи от миналия сезон предложиха изключителна драма. В полуфиналите за Купата на България през февруари 2026 г. варненци измъкнаха драматична победа със 77:76.

Последва обаче инфарктна полуфинална серия в Sesame НБЛ през май 2026 г., където Балкан надделя. В първите два мача в Ботевград Балкан спечели изключително оспорвано с 91:89 и 80:78, а в третия сблъсък триумфира убедително със 77:59 като гост, за да затвори серията.

Предстои да разберем кой от двата традиционни баскетболни центъра ще вдигне първия трофей за новия сезон у нас.

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