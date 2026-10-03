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Анадолу Ефес реагира светкавично и намери заместник на Майк Джеймс

  • 3 окт 2026 | 14:19
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Анадолу Ефес реагира светкавично и намери заместник на Майк Джеймс

Турският гранд Анадолу Ефес реагира светкавично след тежката контузия на Майк Джеймс и подсили гардовата си линия с ветерана от НБА Камерън Пейн. Опитният баскетболист парафира договор до края на сезон 2026/27, като новината бе обявена официално от истанбулския клуб днес.

Необходимостта от спешно попълнение възникна след кошмарния инцидент с Джеймс по време на поражението със 72:77 от Цървена звезда в Белград в четвъртък. Американският ветеран падна на паркета без съприкосновение в края на третата четвърт и бе изнесен на носилка. В петък от тима потвърдиха, че гардът е претърпял операция на ахилесовото сухожилие и се очаква да отсъства от терените между седем и девет месеца в зависимост от хода на възстановяването му.

Нелеп кошмар изнесе на носилка Майк Джеймс от мача в "Београдска Арена"
Нелеп кошмар изнесе на носилка Майк Джеймс от мача в "Београдска Арена"

32-годишният Камерън Пейн, който бе избран под номер 14 в драфта на НБА през 2015 година, за последно игра за Филаделфия 76ърс. Той започна кампанията 2025/26 в Европа с екипа на Партизан, след като се присъедини към сръбския клуб през декември 2025 година. В десетте си срещи в Евролигата с екипа на белградчани плеймейкърът записа средно по 12,4 точки, 2,3 борби, 3,9 асистенции и 1,2 отнети топки при 33,3% успеваемост в стрелбата от дистанция.

Майк Джеймс проговори след контузията в Белград
Майк Джеймс проговори след контузията в Белград

През февруари Пейн се завърна в НБА, където изигра 22 двубоя за Филаделфия със средно 7,4 точки, 2,0 борби и 2,6 асистенции. В богатата си визитка отвъд океана опитният гард има записани общо 499 мача от редовния сезон, в които поддържа показатели от 7,7 точки, 2,0 борби и 3,2 завършващи подавания средно на мач.

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