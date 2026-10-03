Българите перфектни на кантара за EFA 2

Българските бойци бяха перфектни на кантара преди бойната галавечер EFA 2 в зала „Асикс Арена“. Мартин Копривленски нямаше никакъв проблем с новата категория до 83,9 кг. Той тежеше 80,500 кг. Теглото на неговия съперник – мароканеца Илиас Шакир също беше в нормата 80,600 кг.

Въпреки че тегловата дивизия е по-голяма, двамата се разбраха по договор за лимит от 81 кг в 5-рундовия мач за титлата на EFA. Другите бойци, които ще се бият за шампионски пояс, също нямаха проблеми. Симеон Наковски и Анджело Фиаминго (Ит) ще спорят за световната титла на WKN в категория до 62,5 кг. Плевенчанинът закова стрелките на 62,5 кг, докато италианецът беше с 500 грама по-лек. Единственият боец, който не успя да мине кантара, беше Маури Смит. Той беше с 1,2 кг по-тежък за двубоя по правилника на К-1 срещу Калоян Георгиев. Въпреки това двете страни се разбраха срещата да се проведе.

Всички резултати от кантара

Категория 58 кг

Асен Асенов – 58 кг

Господин Керанов – 58 кг

Категория 71 кг

Кристиян Иванов – 70,200 кг

Тодор Желязов – 70,400 кг

Категория 67 кг

Калоян Стоилов – 66,100 кг

Румен Донев – 66,700 кг

Категория: 69 кг

Александър Стоянов – 68,500

Даниел Колев – 68,000 кг

Категория 70,300 кг

Димитър Николов – 69,900 кг

Станислав Апостолов – 69,600 кг

Категория: 75 кг

Мартин Стефанов – 74,750 кг

Добромир Добрев – 74,600 кг

Категория: 65,800 кг

Рандам Иванов – 65,700 кг

Иван Константинов – 65,500 кг

Категория до 33 кг

Дария Кирилова – 32,500 кг

Станмор Кастилио – 32 700 кг

Категория до 67 кг

Диан Димитров – 66,600 кг

Ануар Шакир – 66,700 кг

Категория до 77,100 кг

Костадин Стойков – 76,700 кг

Тимур Бриков – 76,800 кг

Категория до 65 кг

Калоян Георгиев – 64,800 кг

Мауро Смит – 66,200 кг

Категория до 70,300 кг

Александър Рибников – 70,000 кг

Станислав Казанцев – 70,200 кг

Категория до 83,900 кг

Самир Незла – 82,900 кг

Митко Илиев – 83,400 кг

Категория до 70,300 кг

Дмитро Власюк – 70,100 кг

Жоао Силва – 70,300 кг

Категория до 60 кг

Силвиу Витес – 59,900 кг

Рикардо Кристиани – 60,000 кг

Категория до 62,5 кг

Симеон Наковски – 62,500 кг

Анджело Фиаминго - 62,000 кг

Категория до 65,8 кг

Александър Христов – 64,700 кг

Ердем Динчер – 68,000 кг

Категория до 83,900 кг

Мартин Копривленски – 80,500 кг

Илиас Шакир - 80,600 кг





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