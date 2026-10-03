Българите перфектни на кантара за EFA 2

Българските бойци бяха перфектни на кантара преди бойната галавечер EFA 2 в зала „Асикс Арена“. Мартин Копривленски нямаше никакъв проблем с новата категория до 83,9 кг. Той тежеше 80,500 кг. Теглото на неговия съперник – мароканеца Илиас Шакир също беше в нормата 80,600 кг.
Въпреки че тегловата дивизия е по-голяма, двамата се разбраха по договор за лимит от 81 кг в 5-рундовия мач за титлата на EFA. Другите бойци, които ще се бият за шампионски пояс, също нямаха проблеми. Симеон Наковски и Анджело Фиаминго (Ит) ще спорят за световната титла на WKN в категория до 62,5 кг. Плевенчанинът закова стрелките на 62,5 кг, докато италианецът беше с 500 грама по-лек. Единственият боец, който не успя да мине кантара, беше Маури Смит. Той беше с 1,2 кг по-тежък за двубоя по правилника на К-1 срещу Калоян Георгиев. Въпреки това двете страни се разбраха срещата да се проведе.
Всички резултати от кантара
Категория 58 кг
Асен Асенов – 58 кг
Господин Керанов – 58 кг
Категория 71 кг
Кристиян Иванов – 70,200 кг
Тодор Желязов – 70,400 кг
Категория 67 кг
Калоян Стоилов – 66,100 кг
Румен Донев – 66,700 кг
Категория: 69 кг
Александър Стоянов – 68,500
Даниел Колев – 68,000 кг
Категория 70,300 кг
Димитър Николов – 69,900 кг
Станислав Апостолов – 69,600 кг
Категория: 75 кг
Мартин Стефанов – 74,750 кг
Добромир Добрев – 74,600 кг
Категория: 65,800 кг
Рандам Иванов – 65,700 кг
Иван Константинов – 65,500 кг
Категория до 33 кг
Дария Кирилова – 32,500 кг
Станмор Кастилио – 32 700 кг
Категория до 67 кг
Диан Димитров – 66,600 кг
Ануар Шакир – 66,700 кг
Категория до 77,100 кг
Костадин Стойков – 76,700 кг
Тимур Бриков – 76,800 кг
Категория до 65 кг
Калоян Георгиев – 64,800 кг
Мауро Смит – 66,200 кг
Категория до 70,300 кг
Александър Рибников – 70,000 кг
Станислав Казанцев – 70,200 кг
Категория до 83,900 кг
Самир Незла – 82,900 кг
Митко Илиев – 83,400 кг
Категория до 70,300 кг
Дмитро Власюк – 70,100 кг
Жоао Силва – 70,300 кг
Категория до 60 кг
Силвиу Витес – 59,900 кг
Рикардо Кристиани – 60,000 кг
Категория до 62,5 кг
Симеон Наковски – 62,500 кг
Анджело Фиаминго - 62,000 кг
Категория до 65,8 кг
Александър Христов – 64,700 кг
Ердем Динчер – 68,000 кг
Категория до 83,900 кг
Мартин Копривленски – 80,500 кг
Илиас Шакир - 80,600 кг