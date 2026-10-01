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Симеон Наковски: За пръв път ще се бия пред моя син

  • 1 окт 2026 | 11:24
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Симеон Наковски: За пръв път ще се бия пред моя син

Кикбоксьорът Симеон Наковски излиза за най-важния мач в своята кариера – битка за световната титла на WKN по време на галавечерта EFA 2. За пръв път той ще се бие пред своя първороден син Даниел, който ще бъде в зала „Асикс Арена“ на 3 октомври, за да стиска палци на своя баща. 35-годишният плевенчанин се изправя в 5-рундова битка срещу италианеца Анджело Фиаминго (32-14-3) за пояса в категория до 62,2 кг.

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„Малкият ще бъде за пръв път с мен и ще присъства на моя извява. Може и да не разбира, че става въпрос за световната титла, но след време ще порасне. Тогава ще му обясним, че това е най-важният мач в моята кариера, а той е присъствал. Затова за мен залогът е двоен“, сподели ветеранът.

Симеон Наковски (18-4, 9 с КО) е в отлична серия от шест поредни победи. През май той стана европейски шампион в Мадрид, а само преди няколко седмици се справи с коравия испанец Педро Гранхо в 3-рундова война. Сега изпитанието е още по-интересно, защото за пръв път от години българинът ще сваля до категория 62,2 кг.

„Подходихме сериозно с моя диетолог Стоян Петков. Направихме режим и го спазвам стриктно. Ще се поизмъча последните 3-4 дни, но няма как при толкова голяма възможност – разказа Симеон Наковски. – Моят съперник Анджело е боец, който изчаква. Няма да му е лесно срещу мен.“

Симеон Наковски е впечатлен и от останалите участници в програмата на картата. Общо 18 битки ще зарадват феновете. Организаторите са направили микс от млади таланти и утвърдени имена на голямата сцена. Сред участниците са бойци с опит от най-големите международни вериги Glory, K-1 и One.

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