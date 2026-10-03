Канело вече мисли за последната си битка на "Ацтека"

Саул Канело Алварес вече е провел предварителни разговори за организирането на последния си мач в Мексико на стадион „Ацтека“. 36-годишният боксьор се подготвя за двубоя на 31 октомври в Саудитска Арабия срещу световния шампион на WBC в суперсредна категория Кристиан Мбили. Това ще бъде първото му излизане на ринга, откакто загуби и четирите пояса в категорията до 168 паунда от Терънс Крауфорд през септември 2025 година.

Алварес обаче все още не планира да се оттегля.

„Честно казано, чувствам се много добре“, заяви той пред ESPN. „Предвид това как се чувствам и в какво състояние е тялото ми, бих могъл да се боксирам още дълго, но имам и други цели извън бокса. Мисля, че съм постигнал всичко в бокса. Оттук нататък няма кой знае какво повече да направя. Все още се наслаждавам на целия процес. Ако питате мен, никога няма да ми е достатъчно.

Ако зависеше от мен, никога нямаше да ми е достатъчно, но мисля, че още четири или пет мача биха били достатъчни. Вече съм направил всичко, което трябваше да направя в бокса. Постигнах повече, отколкото някога съм си представял.“

Алварес, който има 63 победи, 3 загуби и 2 равенства, с 39 победи с нокаут, е печелил множество титли в четири теглови категории. След оттеглянето на Флойд Мейуедър през 2017 година той вероятно е боксьорът с най-голяма търговска привлекателност в спорта.

Ако прогнозата му за „още четири или пет мача“ се окаже точна, това би го отвело близо до 40-годишната му възраст и края на настоящото десетилетие.

„Искам последният ми мач да бъде в Мексико“, каза той. „Когато бях там като фен, за да подкрепям националния отбор на Световното първенство, посетих стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Това е стадион с невероятна атмосфера, който ти носи много хубаво усещане. Представих си как се боксирам там.“

Впоследствие са проведени разговори за тази възможност с Емилио Аскарага, собственик на „Клуб Америка“ — отборът, който играе на стадиона от 1966 година.

„Свързахме се, проведохме разговор в Zoom и обсъдихме възможността в бъдеще да организираме мач там. Да, определено мога да си представя как се боксирам на този стадион“, заяви Алварес.

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