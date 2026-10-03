10-годишна трилогия приключи с гилотина

Професионалната бойна лига (PFL) се завърна в Рияд, Саудитска Арабия, за полуфиналите в турнирите на своето подразделение за Близкия изток и Северна Африка — MENA.

Основният двубой на PFL MENA 11 беше решаващата трета среща между бойците в полутежка категория Мостафа Рашед Нада и Осама Елсаиди (9 победи и 4 загуби, 0–2 в PFL). Елсаиди се завърна в клетката след близо тригодишно отсъствие, като липсата на състезателна практика пролича в опитите му за събаряне и стремежа да забавя действието на земя при всяка възможност. Нада (10–4, 3–1 в PFL) на няколко пъти намери брадичката на съперника си с дясната ръка, а Елсаиди лесно падаше на земята при точните му попадения.

🚨 Mostafa Nada soumet Osama Elsaidy !!! #PFLMENA11



🇸🇦 Le Saoudien a totalement dominé son adversaire et l'a terminé dans le deuxième round avec une guillotine, après l’avoir lourdement touché debout ! Nada remporte ce troisième combat face à Elsaidy !



📺 ON EST EN DIRECT sur… pic.twitter.com/US2jUmrUHO — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) October 2, 2026

Във втория рунд Нада постигаше още по-голям успех с ударите си, докато Елсаиди, който също е бивш шампион на Desert Force, многократно се хвърляше в опити за събаряне. При поредния такъв опит Нада изтегли краката си назад, за да го блокира, и контраатакува с гилотина. След като подобри позицията си, той принуди Елсаиди да се предаде след 2:33 минути от втория рунд. С тази победа Нада реши в своя полза продължилата десет години трилогия и записа третия успех чрез събмишън в кариерата си.

В подглавния двубой Бадредин Диани (12–4, 5–1 в PFL) победи чрез събмишън медалиста от първенствата на Международната федерация по смесени бойни изкуства Хазем Каяли (3 победи, 1 загуба и 2 равенства, 1–1 в PFL) и си осигури място във финала на турнира в полусредна категория на 11 декември.

Бившият шампион на UAE Warriors Диани беше под натиска на съперника си в първия рунд, когато трябваше да се защитава от няколко опита за събмишън. Във втория Каяли пласира добре преценен ритник с отскок и опита гилотина, но Диани устоя на атаката и на свой ред потърси победата чрез събмишън. Той заключи стегнато задушаване „триъгълник с ръце“, което принуди Каяли да се предаде след 3:05 минути от втория рунд.

В другия полуфинал в полусредна категория ветеранът на Brave Combat Federation Абделкрим Зуад (9–2, 2–0 в PFL) победи Омар Хюсеин (12–8, 1–3 в PFL) с единодушно съдийско решение — 29:28, 30:27 и 30:27.

ONE ROUND WAS ALL YLIES DJIROUN NEEDED 💥🇩🇿



Watch the moment he secured the TKO finish at 3:05 🔥#PFLMENA11 LIVE NOW | Global Theatre, Boulevard City Riyadh pic.twitter.com/BgkGsDmRTi — PFL MENA (@PFLMENA) October 2, 2026

В лека категория Илиес Джирун (26–9, 2–2 в PFL) нанесе първа загуба на Асем Ганем (7–1, 1–1 в PFL) и се класира за финала на турнира. „Броли“ спря необмислен опит за събаряне на Ганем, притисна го към клетката и нанесе серия от удари с ръце, които принудиха съдията да прекрати двубоя след 3:06 минути от първия рунд. Ганем прие срещата с кратко предизвестие, след като ден по-рано Басел Ахмед Шаалан не успя да влезе в категорията на кантара.

През декември Джирун ще се изправи срещу финалиста от 2025 година Мохамад Фахми (7–1, 3–1 в PFL). Фахми достигна финала за втора поредна година, след като надигра египтянина Ахмед Ел Сиси (8 победи, 3 загуби и 1 мач без резултат, 2–2 в PFL) и спечели с единодушно съдийско решение — 29:28, 29:28 и 30:27.

В единствения полуфинал в категория перо в програмата Мехди Саади (8–2, 2–0 в PFL) надделя над Шади Кабани (5–1, 1–1 в PFL) с оспорвано неединодушно съдийско решение — 29:28, 29:28 и 28:29. Тунизийският боец беше близо до това да приключи срещата още в първия рунд с ключ на коляното. Саади, който е бивш претендент за титлата на Ares Fighting Championship, ще се изправи срещу Елиас Будегздам (21–9, 2–1 в PFL) във финала на турнира.

Будегздам трябваше да се бие с Ислам Юсеф на това събитие, но съперникът му беше принуден да се оттегли заради визови проблеми. Неговият заместник Брис Пико също не успя да участва заради проблеми със свалянето на килограми, което позволи на Будегздам да се класира за финала без двубой.

В единствената женска ММА среща в програмата Фатима Ал Амари победи Ая Лунес с удар с коляно, последван от удари с ръце, след 1:05 минути от втория рунд. В първия двубой на събитието Алрида Алнемар надделя над Али Алшоуах с единодушно съдийско решение — 30:27, 30:27 и 30:27 — в аматьорската им среща в категория петел.

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