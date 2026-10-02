Париж нанесе нова загуба на Жалгирис

Отборът на Париж Баскетбол записа първата си победа за сезона в Евролигата, след като се наложи над литовския Жалгирис Каунас с 82:78 в изключително динамичен и напрегнат мач от третия кръг на редовния сезон.

След две последователни поражения на старта на кампанията – срещу Панатинайкос Атина (72:91) и Партизан Белград (79:92) – френският тим най-накрая откри точковия си актив в най-силния клубен турнир на континента. Въпреки отсъствието на Франк Нтиликина и Тери Тарпи, парижани удържаха натиска на литовския гранд пред собствена публика. Макар домакините да водеха с осем точки в края на третата четвърт (61:53), съперникът не се предаде и направи двубоя максимално завързан до последните секунди.

Четири срещи дадоха началото на третия кръг в Евролигата

Срещата вървеше точка за точка през по-голямата част от времето. В началото на заключителния период Париж получи сериозен удар, след като Ти Джей Уорън, който пристигна във Франция след десетилетие в НБА, напусна терена за пет лични нарушения. От другата страна Карсън Едуардс напомни за себе си и с две поредни точни стрелби от далечна дистанция изведе Жалгирис напред при 68:67 седем минути преди края.

WAY TO WIN YOU FIRST GAME AT HOME ‼️😮‍💨



Paris, le soutien était exceptionnel aujourd’hui. On est allé chercher ce 4e QT tous ensemble 🌋



Prochain défi à la maison contre l’ASVEL mercredi prochain 🫡 pic.twitter.com/mqNEmatSI0 — Paris Basketball (@ParisBasketball) October 1, 2026

Кулминацията на сблъсъка настъпи три минути преди финалната сирена, когато Надир Ифи наниза решителна тройка, извеждайки своите до 81:78. Малко след това Алан Докоси спря съперниковата атака със страхотен чадър, а нова точна стрелба и наказателен удар на Ифи окончателно подпечатаха първия успех на парижани за сезона. Ифи завърши като най-резултатен на паркета с 21 точки (7/20 от игра и 1/6 от дистанция). До напускането си Уорън добави 14 точки, а Джаред Роудън допринесе с 9 точки, като се отличи и с ефектна забивка през втората четвърт, както и с ключова блокада в края на третата част. За Жалгирис Карсън Едуардс бе водещ реализатор с 19 точки, докато завърналият се след 14 сезона в НБА Йонас Валанчюнас се отчете с 12 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google