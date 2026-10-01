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Звезда сложи край на мъките в Евролигата и стигна до първа победа този сезон

  • 1 окт 2026 | 23:56
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Звезда сложи край на мъките в Евролигата и стигна до първа победа този сезон

Цървена звезда постигна победа със 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19) над Анадолу Ефес в двубой от третия кръг на Евролигата. Така “звездашите” най-накрая стигнаха до успех в новото издание на най-силния европейски клубен баскетболен турнир и с баланс от 1-2 победи се намират на 15-ата позиция. Място по-нагоре в таблицата е днешният им съперник, като турците са със същия баланс и не успяха да продължат успешната си серия, след като в началото на седмицата шокираха испанския гранд Реал Мадрид.

Най-добър на паркета бе нигерийското крило на западните ни съседи Шима Монек. Той записа актив от 18 точки, 7 борби и 1 асистенция.

От Анадолу Ефес пък над всички бе полският гард Джордан Лойд с 15 точки, 6 борби и 3 асистенции. Никой играч не успя да запише постижение от “дабъл-дабъл”, като най-близо до това постижение бе хърватското крило на гостите Дарио Сарич, чиято сметка набъбна до 13-9-1.

Срещата остана оспорвана до самия край, но сръбският тим показа по-голяма стабилност след първата четвърт и постепенно обърна развоя в своя полза. Анадолу Ефес започна малко по-добре и спечели първите десет минути с 21:19. Домакините обаче реагираха още във втората четвърт, в която ограничиха турския тим до 15 точки и отбелязаха 18. Така Цървена звезда се оттегли на почивката с минимална преднина от 37:36.

След паузата сърбите продължиха да държат инициативата. Те взеха третата част с 19:17 и преди решителните десет минути водеха с 56:53. Положението за турците пък стана ужасяващо 2:41 минути преди сирената за тази четвърт, тъй като техният състезател Майк Джеймс се контузи по изключително нелеп начин. Джеймс тръгна да атакува една топка в подкошието и без да има контакт с който и да е от опонентите си, преди изобщо да се доближи до коженото кълбо, той се подхлъзна, падна на паркета и нарани глезена си.

Ефес остана близо до съперника и в последната четвърт, но Цървена звезда не позволи обрат. Домакините спечелиха и заключителния период с 21:19 и оформиха крайното 77:72.

Съществена роля за успеха на сърбите изигра стрелбата от тройката. Те реализираха 8 от общо 28 възможности, докато гостите опитаха да стрелят от по-сериозна дистанция 25 пъти, а само 6 от тях бяха успешни.

Анадолу Ефес имаше леко предимство в борбата под кошовете с 45 срещу 43. Двата отбора взеха по 12 борби в нападение, а турският тим спечели 33 срещу 31 в защита.

Една от важните разлики дойде при грешките. Цървена звезда допусна само 13, докато Ефес загуби топката 18 пъти. Домакините записаха и 10 откраднати топки срещу 7 за съперника.

Гостите имаха минимално преимущество при асистенциите – 18 срещу 17, както и при чадърите – 4 срещу 3, а двата отбора извършиха по 23 лични нарушения.

В следващия кръг Цървена Звезда ще опита да сломи коравия Дубай Баскетбол, като този двубой е точно след седмица на 8-и октомври (четвъртък). Ден по-късно пък на 9-и октомври (петък) Анадолу Ефес ще бъде гост на Олимпиакос с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава си.

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