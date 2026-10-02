Нелеп кошмар изнесе на носилка Майк Джеймс от мача в "Београдска Арена"

Баскетболистът на Анадолу Ефес Майк Джеймс получи контузия в глезена по време на среща от Евролигата и бе принудително изнесен на носилка.

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Неприятният инцидент се разигра в края на третата четвърт при сблъсъка от третия кръг на редовния сезон между Цървена звезда Белград и Анадолу Ефес. 36-годишният американски баскетболист се контузи сам в нападение, без каквото и да било съприкосновение с противников състезател.

Четири срещи дадоха началото на третия кръг в Евролигата

Джеймс остана на паркета, държейки десния си глезен, след което медицинският екип го транспортира директно извън игрището. До момента на травмата опитният гарда бе реализирал 11 точки. Американецът премина в Истанбул, след като напусна френското първенство заради финансовите проблеми на предишния му отбор Монако.

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