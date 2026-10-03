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Анчелоти преди мача с Индия: Крикетът е част от културата им, футболът не им е толкова важен

  • 3 окт 2026 | 13:44
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Анчелоти преди мача с Индия: Крикетът е част от културата им, футболът не им е толкова важен

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти призова отбора си да запази пълна концентрация преди приятелския си мач срещу Индия. Треньорът изключи възможността да подценява опонентите си, въпреки доминиращия спорт да е крикет в страната.

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„Крикетът е част от тяхната култура, футболът не е най-важният за тях. Но това не означава, че не обичат футбола. Щастливи сме да сме тук и да покажем качествата си на всички, които имат възможност да гледат мача. Ще бъде фантастична вечер. Надявам се да е зрелищен мач. Изпитваме пълно уважение към опонентите си“, цитира Goal думите на Анчелоти. Мачът между Бразилия и Индия ще се проведе в събота, 3 октомври, на стадиона в Колката. Началният час е 17:00 часа.

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Снимки: Gettyimages

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