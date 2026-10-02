ЦСКА се завръща в още едно първенство

След дълго отсъствие ЦСКА отново ще има представител в първенството по футбол за ветерани. Това означава, че феновете ще могат да се насладят и на дерби с Левски, но ще трябва да почакат до края на есента. По програма домакини на сблъсъка ще бъдат сините. Общо осем отбора са подали заявки за участие в зона София, сред които са Локомотив София, Славия и Витоша Бистрица. Право да играят в първенството за ветерани имат всички бивши футболисти, навършили 40 години.

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Играещ селекционер на „червените“ ще бъде Ради Здравков. Част от състава са по-опитните Красимир Горанов и Емил Бучински, както и по-младите Венцислав Василев, Румен Трифонов, Евгени Йорданов, Тодор Кючуков, Йордан Юруков, Костадин Хазуров, Мартин Зафиров и Петър Занев. Първият мач на ЦСКА ще бъде домакински – на 15 октомври срещу Локомотив София.

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