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ЦСКА се завръща в още едно първенство

  • 2 окт 2026 | 16:34
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ЦСКА се завръща в още едно първенство

След дълго отсъствие ЦСКА отново ще има представител в първенството по футбол за ветерани. Това означава, че феновете ще могат да се насладят и на дерби с Левски, но ще трябва да почакат до края на есента. По програма домакини на сблъсъка ще бъдат сините. Общо осем отбора са подали заявки за участие в зона София, сред които са Локомотив София, Славия и Витоша Бистрица. Право да играят в първенството за ветерани имат всички бивши футболисти, навършили 40 години.

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

Играещ селекционер на „червените“ ще бъде Ради Здравков. Част от състава са по-опитните Красимир Горанов и Емил Бучински, както и по-младите Венцислав Василев, Румен Трифонов, Евгени Йорданов, Тодор Кючуков, Йордан Юруков, Костадин Хазуров, Мартин Зафиров и Петър Занев. Първият мач на ЦСКА ще бъде домакински – на 15 октомври срещу Локомотив София.

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