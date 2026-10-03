ФИА промени подхода за бокса на "Сепанг" след проблемите в петък

Състезателният директор във Формула 1 Руи Маркеш направи дребна промяна на „Сепанг“ след края на петъчните тренировки преди Гран При на Бахрейн.

Welcome to a sunny Sepang 🌤️



Qualifying is coming up later. FP3 is next 👉#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/O0130wNdK6 — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

Промяната засяга подхода за пит-лейна и по-специално конусът, който беше разположен там. Според оригиналните инструкции на Маркеш всеки пилот, който минеше от дясната страна на конуса, трябваше задължително да се насочи към алеята пред боксовете, независимо дали иска, или не.

🚨 A strange scenario could emerge during the race.



Race Director’s notes state that any driver passing to the RIGHT of this bollard must go through the pit lane.



With F1’s wheel-to-wheel rules, a driver on the inside could potentially force the outside car beyond the bollard —… — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 2, 2026

В хода на петъчните тренировки обаче имаше няколко ситуации, в които пилоти спираха прекалено късно за финалния завой и това ги пращаше много дълбоко в кривата, която е с обратен наклон. Така на пример Джордж Ръсел трябваше да се откаже от своята бърза обиколка с меките гуми във втората тренировка, защото спря толкова късно, че мина от дясната страна на конуса и съответно беше задължен да се насочи към пит-лейна.

🚨 The pit lane entry bollard at Sepang has been moved away from the track edge after the problems it caused in practice.



Drivers running to the right of it have to enter the pit lane, so original positioning had caused issues for those running wide at final corner on Friday… pic.twitter.com/Bp2z6uT8DM — Jon Noble (@NobleF1) October 3, 2026

За да няма подобни инциденти до края на уикенда, въпросният конус беше преместен на нова позиция преди началото на третата свободна тренировка. Сега той се намира в началото на тревната площ, която разделя пистата и подхода за бокса.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Imago