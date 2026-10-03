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ФИА промени подхода за бокса на "Сепанг" след проблемите в петък

  • 3 окт 2026 | 07:33
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Състезателният директор във Формула 1 Руи Маркеш направи дребна промяна на „Сепанг“ след края на петъчните тренировки преди Гран При на Бахрейн.

Промяната засяга подхода за пит-лейна и по-специално конусът, който беше разположен там. Според оригиналните инструкции на Маркеш всеки пилот, който минеше от дясната страна на конуса, трябваше задължително да се насочи към алеята пред боксовете, независимо дали иска, или не.

В хода на петъчните тренировки обаче имаше няколко ситуации, в които пилоти спираха прекалено късно за финалния завой и това ги пращаше много дълбоко в кривата, която е с обратен наклон. Така на пример Джордж Ръсел трябваше да се откаже от своята бърза обиколка с меките гуми във втората тренировка, защото спря толкова късно, че мина от дясната страна на конуса и съответно беше задължен да се насочи към пит-лейна.

За да няма подобни инциденти до края на уикенда, въпросният конус беше преместен на нова позиция преди началото на третата свободна тренировка. Сега той се намира в началото на тревната площ, която разделя пистата и подхода за бокса.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Imago

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