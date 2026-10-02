Кебапчиите в Сараево се подготвят по специален начин за последния мач на Джеко за националния отбор

Сараевската асоциация на производителите на кебапчета ще отбележи по необичаен начин последния мач на нападателя Един Джеко за националния отбор на Босна и Херцеговина, съобщи регионалната телевизия "Ен1".

В чест на 40-годишната легенда, днес кебапчийниците в Сараево ще предлагат специална порция от 11 кебапчета вместо традиционните 10, сервирани в половин питка. Числото 11 е препратка към номера на фланелката, с която Джеко играе за националния отбор.

Massive Edin Dzeko jersey is hung at the “Eternal” flame in Sarajevo paying tribute to the legend!🇧🇦🫡 pic.twitter.com/nv7Uxa6VyI — Bosnian Football (@BosniaNTBall) October 1, 2026

Сараевските кебапчета (на босненски – "сараевски чевапчичи") са сред емблематичните специалитети на босненската столица, напомня телевизията. Традиционно се приготвят от смляно говеждо месо, оформят се на малки продълговати късове и се сервират в разрязана питка (наречена "сомун") с нарязан лук. На 5 август 2024 г. те бяха официално вписани в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания на Агенцията за безопасност на храните на Босна и Херцеговина.

Джеко ще облече за последен път екипа на бонсненския национален отбор в днешния мача от Лигата на нациите срещу Швеция.

Bugün Saraybosna’da cevapi yemeye gidenler için bir sürpriz var… karşınıza alışılmışın dışında bir “desetka” çıkacak.



Bosna usulü köfte cevapi, burada genellikle 5’li, 10’lu ve 15’li porsiyonlar halinde servis ediliyor. En çok tercih edileni ise Boşnakların “desetka” dediği… pic.twitter.com/120wprxm00 — İsmail Özdemir (@ismailvefa) October 2, 2026

"Искахме да направим нещо, което е наше, сараевско и просто", заявиха от асоциацията на производителите на кебапчета. Оттам определиха инициативата като почит към футболиста и към неговия принос за националния отбор и Босна и Херцеговина.

"Един, благодарим ти за всичко, което направи за нашия национален отбор и Босна и Херцеговина", се казва в посланието на сараевските кебапчии.

Dzeko'nun milli takıma vedası nedeniyle, Saraybosna'daki cevapi ustaları köfte porsiyonlarını bir günlüğüne 10'dan 11'e çıkaracak. pic.twitter.com/EjxyLNErw9 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 2, 2026

Един Джеко е един от най-известните босненски футболисти и дългогодишен капитан на националния отбор. Роденият в Сараево през 1986 г. нападател играе за клубове като Волфсбург, Манчестър Сити, Рома и Интер, а по-късно продължава кариерата си в във Фенербахче. Понастоящем Джеко е играч на германския "Шалке 04". Ветеранът е рекордьор по мачове и голове за Босна със своите 73 попадения в 151 двубоя.

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