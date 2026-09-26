Черна гора отново се оказа "черна котка" за Кипър

Черна гора побеси с 2:1 Кипър в среща от Лига "С" в Лигата на нациите. Домакините направиха обрат и недопуснаха поражение и в шестия си двубой срещу този съперник. Титуляр за кипърците беше нападателят на ЦСКА Йоанис Питас.

Домакините, водени от Мирко Вучинич, създадоха голям брой положения преди почивката, но ги пропуснаха. Кипър започна по-силно второто полувреме и поведе с гол на Маркъс Едуардс. Нападателят на Бърнли се разписа в 55-ата минута след подаване не резервата Николас Царула.

Черногорците реагираха като ужилени, а влизането в игра на Милан Вукотич и Марко Вешович се оказа добър ход. В 66-ата минута Кръстович реализира дузпа, малко след като уцели гредата. Нападателят на Аталанта беше в основата и на победното попадение, автор на което стана Осмаич в 86-ата минута.

Следващият мач на черногорците е като гост на Армения, а Кипър ще играе срещу Латвия в Рига.

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