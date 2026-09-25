Армения вкара два гола на Латвия и започна с победа

Армения се наложи над Латвия с 2:0 в първия си мач от третото ниво на Лигата на нациите. Двата тима се намират във втора група, където са още отборите на Кипър и Черна гора, които играят помежду си в късния мач, стартирал в 21:45 часа българско време.

Armenia’s national football team defeated Latvia 2-0 in its UEFA Nations League League C, Group 2 match at Yerevan’s Vazgen Sargsyan Republican Stadium.



Georgiy Harutyunyan, who plays for Hungarian club Puskás Akadémia, opened the scoring in the 31st minute from an Eduard… pic.twitter.com/U9CwMPvxUB — 301🇦🇲 (@301arm) September 25, 2026

Иначе арменците вкараха по един гол през двете полувремена. През първата част се разписа Георги Харутюнян (31'), а след почивката точен бе Артур Гарибян (75'). Жълт картон от победителите пък си изкара Артур Серобян в 62-рата минута.

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В следващия мач от групата Армения приема Черна гора, докато Латвия ще бъде домакин на Кипър. И двете срещи са на 28 септември (понеделник) от 19:00 часа българско време.

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