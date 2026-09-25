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Армения вкара два гола на Латвия и започна с победа

  • 25 сеп 2026 | 22:44
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Армения вкара два гола на Латвия и започна с победа

Армения се наложи над Латвия с 2:0 в първия си мач от третото ниво на Лигата на нациите. Двата тима се намират във втора група, където са още отборите на Кипър и Черна гора, които играят помежду си в късния мач, стартирал в 21:45 часа българско време.

Иначе арменците вкараха по един гол през двете полувремена. През първата част се разписа Георги Харутюнян (31'), а след почивката точен бе Артур Гарибян (75'). Жълт картон от победителите пък си изкара Артур Серобян в 62-рата минута.

В Лигата на нациите отново беше интересно - ето какво се случи в днешните мачове
В Лигата на нациите отново беше интересно - ето какво се случи в днешните мачове

В следващия мач от групата Армения приема Черна гора, докато Латвия ще бъде домакин на Кипър. И двете срещи са на 28 септември (понеделник) от 19:00 часа българско време.

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