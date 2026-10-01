Бивш световен шампион по бокс се размина със затвора след участие в масов бой

Бившият световен шампион в две теглови категории на WBO Били Джо Сондърс бе осъден на 15 месеца лишаване от свобода условно с 18-месечен изпитателен срок. Наказанието е наложено заради ролята му в масово сбиване по време на празненство за бъдещо бебе през ноември 2021 година.

Сондърс е сред деветимата мъже, участвали в сбиването в град Уоруик (Обединеното кралство). По време на конфликта боксьорът е направил опит да използва бирена бутилка като оръжие и е нанесъл удари на няколко души. По време на заседанието в Кралския съд в Уоруик бе подчертано, че макар 37-годишният състезател да се е включил, след като сблъсъците вече са били започнали, той е изиграл водеща роля в ескалацията на насилието.

„Вие бяхте боксьор със сериозни умения и добра репутация на Олимпийски игри и на професионалния ринг. Вашето участие в случая е на значително по-тежко ниво спрямо трима от останалите подсъдими, тъй като сте си послужили с бутилка и сте били сериозно замесен в правонарушението. Отчитам обаче обстоятелството, че не сте се впуснали в боя от самото начало, а сте се намесили малко по-късно“, заяви съдията.

Били Джо Сондърс представяше Великобритания на Олимпиадата през 2008 година, след което изгради успешна професионална кариера и спечели шампионските пояси на WBO в средна и супер средна категория. Активът му включва 30 победи и само 1 загуба, като 14 от успехите му са постигнати с нокаут.

Адвокатите на боксьора пледираха, че животът му е излязъл извън релси след поражението от Саул „Канело“ Алварес през май 2021 година, но същевременно посочиха, че инцидентът му е помогнал да се осъзнае и да потърси промяна. Съдът взе под внимание и факта, че британецът подготвя завръщане на ринга през декември, а ефективна присъда би провалила тези планове.

Това далеч не е първото провинение на спортиста. През изминалия септември той бе наказан с общественополезен труд и парична глоба, след като се призна за виновен за незаконен лов и умъртвяване на зайци с кучета. През 2020 година Сондърс бе санкциониран със 150 000 паунда заради разпространение на видеоклип, подкрепящ домашното насилие. Две години по-рано Британският борд за контрол на бокса го глоби със 100 000 паунда заради видео, на което предлага наркотици на жена в замяна на сексуални услуги.

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