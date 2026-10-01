Мани Пакиао остава вариант за бойната карта Джошуа – Фюри

Смятаните доскоро за неизчерпаеми финансови ресурси на Саудитска Арабия в бокса показват първи признаци на ограничения след решението Шакур Стивънсън да бъде изваден от потенциалния сблъсък срещу Мани Пакиао, планиран за 11 декември.

След като по-рано стана ясно, че се водят преговори за грандиозно двойно главно събитие в Кардиф, Уелс, където ветераните да подгреят мегасблъсъка в тежка категория между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри, фокусът вече е изцяло върху участие на Пакиао като подглавна битка, докато Стивънсън ще бъде пренасочен към друго събитие.

Настояването за включването на осемкратния световен шампион Пакиао (62 победи, 8 загуби, 3 равни, 39 с нокаут) идва пряко от стрийминг платформата „Нетфликс“ и саудитската компания организатор „Села“. Въпреки огромния бюджет обаче са наложени финансови рамки, които изключват изплащането на осемцифрени хонорари на още двама боксьори в една и съща вечер, имайки предвид колосалните суми за Джошуа и Фюри.

Промяната в плановете предизвика объркване сред преговарящите страни, след като шефът на „Зуфа Боксинг“ Дейна Уайт отрече информацията за двубой между филипинеца и Стивънсън по време на пресконференция в Англия. Според близки до Пакиао източници, той вече е бил получил конкретна оферта за мач със Стивънсън и е върнал насрещно предложение, като разговорите са се водили с ръководни фактори от „Зуфа Боксинг“.

Шакур Стивънсън (25 победи, 0 загуби, 11 с нокаут), който е сребърен олимпийски медалист за САЩ, бе привлечен по-рано през годината като най-голямата звезда в селекцията на Уайт. Саудитският инвеститор Турки Алалших притежава шестдесет процента от „Зуфа Боксинг“, но конфликтът между Уайт и промоутъра на Джошуа – Еди Хърн, относно правата за организиране на галавечерта в Кардиф, изглежда оставя шефа на UFC встрани от събитието. Хърн настоява, че договорът му забранява всякакво участие на представители на „Зуфа Боксинг“ в промотирането на шоуто.

От „Нетфликс“ държат на присъствието на легендата Пакиао заради огромната му популярност в Азия и по целия свят, което би гарантирало рекордна глобална гледаемост. Името на следващия му съперник все още не е ясно, но е изключен шампионът на IBF в полусредна категория Лиъм Паро. Сред обсъжданите варианти са бившите шампиони Дани Гарсия и Амир Хан.

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