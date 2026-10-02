Замесената в джендър скандал на олимпиадата Лин Ю-Тин продължава да мачка на ринга

Олимпийската шампионка по бокс Лин Ю-Тин от Тайван спечели златния медал в категория 60 килограма при жените на Азиатските игри.

Във финала Лин не остави никакви шансове на Ян Чъню от Китай и я победи с единодушно съдийско решение. За Лин това е втора титла от Азиатските игри, като първата бе спечелена в Ханчжоу през 2022 година, но тогава в категория до 57 килограма.

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Преди две години по времето на Олимпийските игри в Париж името на Лин Ю-Тин бе намесено в скандал относно половата идентичност. Лин и алжирката Имане Хелиф бяха набедени от Международната боксова асоциация (ИБА), че имат мъжки хромози. Въпреки това и двете бяха допуснати до участие от Международния олимпийски комитет и спечелиха титлите, съответно в категория до 57 и до 66 килограма.

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Пряко засегната от участието на Лин тогава бе българката Светлана Каменова, която загуби от нея на четвъртфиналите, пропускайки по този начин да спечели медал от най-големия спортен форум в света.

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