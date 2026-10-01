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Ердем Динчер преди EFA 2: Влизам с нагласа "Убий или бъди убит!"

  • 1 окт 2026 | 16:44
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Професионалният муай тай и ММА боец Ердем Динчер гостува в "Sportal Fight Club" два дни преди битката му на бойната галавечер "Elite Fighting Arena 2" в София.

Турчинът ще се изправи срещу Алекс Христов в битка по правилата на муай тай с ММА ръкавици в категория до 65 килограма. Христов прие двубоя с кратко предизвестие, тъй като първоначално планирания съперник на Динчер, Томас Данев, отпадна от битката.

"Да, проучих го. Намерих негови ММА битки. Той е добър. Има дух на боец. Пресира. Харесва ми, че прие битката и направо скочи в ринга с мен. Харесва ми такъв манталитет. Така става доброто шоу. Вярвам, че и аз имам такъв манталитет. Ще стане добро шоу!", заяви Динчер по адрес на Христов.

25-годишният представител на южната ни съседка носи прякора Професора. Той има 56 професионални муай тай срещи зад гърба си и още над 200 аматьорски. По-голямата част от двубоите на турчина са проведени в родината на муай тай, Тайланд, където той живее и тренира. В Банкок той е печелил титлата на елитния стадион Раджадамнърн.

Като изключим титлата на Раджадамнърн, всички опоненти от Тайланд са трудни, тъй като тренират муай тай от бебета. Знаят всичко за клинча, далечна дистанция, близка дистанция. С тях винаги са сложни битки по правилата на традиционния муай тай, но когато сме с малки ръкавици, тогава играта ми надделява, тъй като вярвам, че боксовите ми умения са по-добри от тези на тайландските бойци. С малките ръкавици имам шанс да ги нокаутирам. С по-големите ръкавици е по-сложно да ги нокаутирам. 

Динчер има и големи амбиции за ММА.

"Да спечеля колан на UFC. Това е една от най-големите ММА платформи. Където и да отида по света, искам да ме разпознават като боец, когато ме видят. Да са ме виждали или да са гледали мои битки"

Вижте цялото интервю с Динчер тук:

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