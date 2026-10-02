Спартак (Варна) с мач-предизвикателство по време на паузата

По време на паузата в първенството Спартак (Варна) ще проведе контрола предизвикателство, която ще постави футболистите един срещу друг. При широкия състав и високата конкуренция на всяка позиция отборът ще бъде разделен на два състава, които ще се изправят в истински футболен двубой.

Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

Това няма да бъде просто двустранна игра. Срещата ще се проведе с официален съдийски наряд, а за футболистите ще бъде възможност да покажат своите качества, да се докажат и да се борят за мястото си в състава. Добрата конкуренция във всяка линия създава истинско вътрешно съперничество - в духа на футбола, уважението и доброто настроение.

"Контролата е отворена за всички привърженици! Елате на стадион "Локомотив", за да се насладите на футбола и да видите отбора в една по-различна битка", написаха от клуба.

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