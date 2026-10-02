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Спартак (Варна) с мач-предизвикателство по време на паузата

  • 2 окт 2026 | 10:54
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Спартак (Варна) с мач-предизвикателство по време на паузата

По време на паузата в първенството Спартак (Варна) ще проведе контрола предизвикателство, която ще постави футболистите един срещу друг. При широкия състав и високата конкуренция на всяка позиция отборът ще бъде разделен на два състава, които ще се изправят в истински футболен двубой.

Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата
Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

Това няма да бъде просто двустранна игра. Срещата ще се проведе с официален съдийски наряд, а за футболистите ще бъде възможност да покажат своите качества, да се докажат и да се борят за мястото си в състава. Добрата конкуренция във всяка линия създава истинско вътрешно съперничество - в духа на футбола, уважението и доброто настроение.

"Контролата е отворена за всички привърженици! Елате на стадион "Локомотив", за да се насладите на футбола и да видите отбора в една по-различна битка", написаха от клуба.

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