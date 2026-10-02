Николай Нинов: Да зарадваме феновете

В неделя, Локомотив (Мездра) приема Пирин (Благоевград). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Срещаме клуб с традиции. Отборът му не върви добре в първенството. Все пак между Втора и Трета лига има разлика. Със сигурност Пирин е по-добре подготвен от нас. Подготвяме се серозно. Амбицирани сме да победим за да направим празник за нашите фенове. Постижимо е. Преди две години достигнахме до осминафиналите на турнира“, коментира пред Sportal.bg треньора на „железничарите“ Николай Нинов.

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