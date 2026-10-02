Андрей Андреев: Уважението и респект към Марек

Чавдар Троян приема в неделя Марек (Дупница). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Ще ни гостува клуб с традиции. В историята си има победи над немския колос Байерн (Мюнхен) и сър Алекс Фъргюсън. Уважението и респект към Марек. Ние ще излезем да играем, както досега от началото на сезона. Да покажем най-доброто, което демонстрирахме до момента. Има настроение в отбора. Всичко останало е на лице. Очаквам да допринесем за един празник на многобройните фенове в Троян“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, спортно-технически директор на троянския клуб.

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