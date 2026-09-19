Чавдар Троян излъга ФК Севлиево

Чавдар Троян надви у дома едноименния тим на Севлиево с 1:0. Срещата е от петия кръг на Северозападната Трета лига. В 20-ата минута капитана Максим Стойков реализира единственото попадение. Стана интригуващ двубой. Играч на гостите уцели гредата на троянската врата в началото на второто полувреме. В 70-ата минута техен футболист получи втори жълт и червен картон. Изоставащи в резултата, севлиевци натиснаха. Троянският тим действаше дисциплинирано. Вратарят му Васил Тодоров, защитниците пред него Мариян Симеонов и Младен Северинов се справиха с всичко и опазиха мрежата суха.

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