Каква стъпка напред очаква Джордж Ръсел от новостите на Мерцедес в Малайзия

Джордж Ръсел коментира големият пакет с подобрения, който Мерцедес ще дебютира по време на Гран При на Бахрейн в Малайзия и каза каква стъпка напред ще очаква в представянето на W17.

Malaysia, you've been magic so far ✨🙌



We can't wait to get on track tomorrow 👊 pic.twitter.com/C1NQetCcmk — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 1, 2026

За Сребърните стрели това ще е едва вторият по-значим пакет с подобрения в хода на сезона след този, който беше въведен в Канада в края на месец май. В оглед изминалото време оттогава, в падока се говори, че обновленията по колата ще донесат напредък от поне секунда, но Ръсел не е съвсем съгласен с това твърдение.

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„Не. Добре стъпка е, просто защото мина толкова време от последните подобрения. Мално ненормално е да имаме подобрение през май и след това чак през октомври. Като индивидуална стъпка, е огромна, но е нормален сезон, е нормална траектория на развитие от май до октомври. Надявам се да се върнем в челото на тези писти, които бяха малко по-предизвикателни за нас в последните състезания“, каза Ръсел, който след това коментира и самите новости.



„Характеристиките се променят. Нищо фундаментално, просто увеличаване на притискането, това е основното на пакета. Направите сме доста „хлъзгави“, така че от гледна точка съпротивлението, за нас беше важно да го запазим много ниско, то определено ни помогна на доста писти. Но е доста конвенционален пакет с подобрения“, разказа британецът.

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Снимки: Gettyimages