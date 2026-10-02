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Холанд се съди с авиокомпания

  • 2 окт 2026 | 04:26
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Холанд се съди с авиокомпания

Норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд е завел съдебно дело срещу авиокомпания Norwegian Air Shuttle ASA по обвинение в неправомерно използване на неговия образ за маркетингови цели.

Искът, подаден от името на нападателя на Манчестър Сити и норвежкия национален отбор, касае публикация, направена по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Тогава авиокомпанията е разпространи изображение на свой самолет, към което чрез фотомонтаж е добавена характерната прическа на Холанд с опашка, придружена от надпис „Никога досега не сме изглеждали толкова „норвежки“.

Томас Хаген, който е адвокатът на футболиста, потвърди подаването на иска, уточнявайки, че делото е свързано с нарушение на Закона за контрол на маркетинговите дейности.

Подготвително заседание по случая е насрочено от Окръжния съд в Осло за 9 октомври (петък), като то ще се проведе по видеовръзка. Въпросната снимка, която е била публикувана в Instagram и TikTok, вече е изтрита от авиокомпанията, заедно с други публикации с участието на Холанд.

От Norwegian Air Shuttle ASA потвърдиха получаването на иска, но изразиха недоумение относно неговите основания.

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